Прославленный катарский гонщик Нассер Аль-Аттия вернулся на дистанцию «Дакара». Об этом информирует пресс-служба соревнований.
Напомним, пятикратный чемпион «Дакара» Аль-Аттия столкнулся с техническими проблемами из-за поломки двигателя на восьмом этапе престижного ралли-рейда. В результате он был вынужден сняться с дистанции. Впоследствии Нассер провёл замену повреждённого мотора и принял решение продолжить участие в соревнованиях.
Положение после восьмого этапа в зачёте внедорожников:
1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 33:29.10.
2. Себастьен Лёб («Продрайв») +24.47.
3. Лукас Мораес («Тойота») +1:05.13.
4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:34.18.
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:45.12.