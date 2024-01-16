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Бывшая напарница Квята вошла в молодёжную программу «Мерседеса»

Бывшая напарница Квята вошла в молодёжную программу «Мерседеса»
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Состав молодёжной программы «Мерседеса» пополнился 22-летней французской гонщицей Дориан Пен. Об этом информирует пресс-служба немецкой команды.

Карьера Дориан в картинге началась в 2013 году. Молодая девушка является участницей проекта Iron Dames – новаторской платформы, призванной продвижению и поддержке женщин в автоспорте.

Отметим, что Пен в 2023 году была напарницей россиянина Даниила Квята в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана».

«Я невероятно рада присоединиться к молодёжной программе «Мерседеса». Благодарна за оказанное доверие. Для меня это большая честь. рфь был чёткой целью в моей карьере. Я очень усердно работаю, чтобы достичь высот в этом виде спорта, и мне не терпится поскорее поучаствовать в гонках», — сказала Пен.

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