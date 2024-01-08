«Иногда вмешивались наши отцы». Квят рассказал об отношениях с Сайнсом

Российский пилот Даниил Квят рассказал о своём соперничестве с испанцем Карлосом Сайнсом.

«Изначально моя борьба с Сайнсом всегда складывалась непросто. Как-то мне позвонил Хельмут и сказал: «Знаешь, если ты не прибавишь в следующей гонке, то, думаю, на этом всё», и я подумал: «Ну и ну, ладно». Я сразу оказался под давлением.

Я согласился, попросив изменить машину под мои предпочтения, потому что до этого у нас были совсем не те настройки. Всё сложилось очень хорошо: помню, я переквалифицировал Карлоса и оказался впереди в гонках. Наверно, это качество Хельмуту очень понравилось, он подумал: «Если он способен делать свою работу под угрозой увольнения, это здорово».

Сегодня мы с Карлосом очень хорошие друзья, но, когда мы были напарниками, случались напряжённые моменты. Мы много путешествовали вместе, сталкивались на трассе, и иногда даже приходилось вмешиваться нашим отцам, которые говорили: «Эй, ребята, хватит», — приводит слова Квята пресс-служба Формулы-1.

Квят покинул австрийскую команду в 2016 году, после чего перешёл в «Торо Россо». На смену Даниилу пришёл голландец Макс Ферстаппен, который выступает за «Ред Булл» до сих пор. Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году.