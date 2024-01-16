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На выставке в США представили электрический Ford Mustang 1965 года

На выставке в США представили электрический Ford Mustang 1965 года
Электрический Ford Mustang от Mann ePower Cars
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На открывшейся в Филадельфии автомобильной выставке публике впервые был представлен уникальный проект от Mann ePower Cars — электрический Ford Mustang 1965 года.

Электрический Ford Mustang от Mann ePower Cars

Электрический Ford Mustang от Mann ePower Cars

Фото: Mann ePower Cars

В создании машины участвовала британская команда Alan Mann Racing — и именно от неё проект унаследовал красно-золотую ливрею. Внешне автомобиль выглядит точно так же, как Ford Mustang первого поколения, однако под капотом у него электромотор мощностью порядка 300 лошадиных сил.

Электрический Ford Mustang от Mann ePower Cars

Электрический Ford Mustang от Mann ePower Cars

Фото: Mann ePower Cars

Создатели заявляют, что до 100 км/ч этот Mustang разгоняется за 5,1 секунды, а его максимальная скорость скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Запас хода электромобиля составляет 354 километра, при этом батарея машины заряжается до 80% за 40 минут.

Силовая установка электрического Ford Mustang

Силовая установка электрического Ford Mustang

Фото: Mann ePower Cars

Помимо нового двигателя, Mustang также получил новую тормозную систему и независимую подвеску. Создатели стремились сохранить машине оригинальный интерьер, но добавили современный дисплей и Bluetooth-интерфейс, а также заменили кресла на гоночные сиденья.

Интерьер электрического Ford Mustang

Интерьер электрического Ford Mustang

Фото: Mann ePower Cars

В Mann ePower Cars заявляют, что могут создать подобный электромобиль из любого Mustang 1960-х годов — на трансформацию инженерам компании потребуется порядка тысячи часов. При этом, затраты на создание такой машины начинаются от $ 240 тыс.

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