Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лёб сократил отставание от Сайнса после 9-го этапа «Дакара» в зачёте внедорожников

Лёб сократил отставание от Сайнса после 9-го этапа «Дакара» в зачёте внедорожников
Аудио-версия:
Комментарии

Французский гонщик Себастьен Лёб одержал победу на девятом этапе престижного ралли-марафона «Дакар»-2024. Себастьен выступает в зачёте внедорожников. Второе время показал его главный соперник за победу в соревнованиях Карлос Сайнс-старший. Тройку сильнейших замкнул Матьё Серрадори.

Россиянин Денис Кротов, выступающий под флагом Кыргызстана, был пятым.

«Дакар»-2024. Внедорожники. Девятый этап:

1. Себастьен Лёб («Продравй») — 4:17.33.
2. Карлос Сайнс-старший («Ауди») +4.14.
3. Матьё Серрадори («Сенчури») +4.43.
4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +9.52.
5. Денис Кротов («Тойота») +10.21.
6. Стефан Петерансель («Ауди») +10.34.
7. Лукас Мораес («Тойота») +11.03.
8. Маттиас Экстрём («Ауди») +14.08.
9. Ромен Дюма («Тойота») +14.18.
10. Джиниэл де Вильерс («Тойота») —19.04.

Положение после девятого этапа:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 37:50.57.
2. Себастьен Лёб («Продрайв») +20.33.
3. Лукас Мораес («Тойота») +1:12.02.
4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:39.56.
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +2:00.12.
...8. Денис Кротов («Тойота») +3:06.18.

Материалы по теме
Названы денежные расходы, которые несут гонщики, чтобы выступить на «Дакаре»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android