Лёб сократил отставание от Сайнса после 9-го этапа «Дакара» в зачёте внедорожников

Французский гонщик Себастьен Лёб одержал победу на девятом этапе престижного ралли-марафона «Дакар»-2024. Себастьен выступает в зачёте внедорожников. Второе время показал его главный соперник за победу в соревнованиях Карлос Сайнс-старший. Тройку сильнейших замкнул Матьё Серрадори.
Россиянин Денис Кротов, выступающий под флагом Кыргызстана, был пятым.
«Дакар»-2024. Внедорожники. Девятый этап:
1. Себастьен Лёб («Продравй») — 4:17.33.
2. Карлос Сайнс-старший («Ауди») +4.14.
3. Матьё Серрадори («Сенчури») +4.43.
4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +9.52.
5. Денис Кротов («Тойота») +10.21.
6. Стефан Петерансель («Ауди») +10.34.
7. Лукас Мораес («Тойота») +11.03.
8. Маттиас Экстрём («Ауди») +14.08.
9. Ромен Дюма («Тойота») +14.18.
10. Джиниэл де Вильерс («Тойота») —19.04.
Положение после девятого этапа:
1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 37:50.57.
2. Себастьен Лёб («Продрайв») +20.33.
3. Лукас Мораес («Тойота») +1:12.02.
4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:39.56.
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +2:00.12.
...8. Денис Кротов («Тойота») +3:06.18.