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Лёб сократил отставание от Сайнса после 9-го этапа «Дакара» в зачёте внедорожников

Французский гонщик Себастьен Лёб одержал победу на девятом этапе престижного ралли-марафона «Дакар»-2024. Себастьен выступает в зачёте внедорожников. Второе время показал его главный соперник за победу в соревнованиях Карлос Сайнс-старший. Тройку сильнейших замкнул Матьё Серрадори.

Россиянин Денис Кротов, выступающий под флагом Кыргызстана, был пятым.

«Дакар»-2024. Внедорожники. Девятый этап:

1. Себастьен Лёб («Продравй») — 4:17.33.

2. Карлос Сайнс-старший («Ауди») +4.14.

3. Матьё Серрадори («Сенчури») +4.43.

4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +9.52.

5. Денис Кротов («Тойота») +10.21.

6. Стефан Петерансель («Ауди») +10.34.

7. Лукас Мораес («Тойота») +11.03.

8. Маттиас Экстрём («Ауди») +14.08.

9. Ромен Дюма («Тойота») +14.18.

10. Джиниэл де Вильерс («Тойота») —19.04.

Положение после девятого этапа:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 37:50.57.

2. Себастьен Лёб («Продрайв») +20.33.

3. Лукас Мораес («Тойота») +1:12.02.

4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:39.56.

5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +2:00.12.

...8. Денис Кротов («Тойота») +3:06.18.