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Названы денежные расходы, которые несут гонщики, чтобы выступить на «Дакаре»

Названы денежные расходы, которые несут гонщики, чтобы выступить на «Дакаре»
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Издание Mundo Deportivo опубликовало статью на тему финансовых затрат участников ралли-марафона «Дакар». Как сразу отметил автор материала, принять участие в престижном ралли-рейде позволить себе может не каждый. Чтобы рассчитывать на победу, гонщики могут заплатить около € 500 000, компенсировав все расходы.

Одним из самых доступных вариантов, говорится в статье, является участие в «Дакаре» на мотоцикле. Сам мотоцикл можно приобрести примерно за € 25 000–30 000 или взять его в аренду, заплатив около € 20 тыс. Кроме того, гонщику необходимо оплатить организаторам соревнований вступительный взнос в размере € 18 000 (в 2024 году). Помимо прочего, потратится придётся на тренировки перед участием, оплатить возможную замену шин (около € 150 за каждую). Гонщики, выступающие в этой категории, могут рассчитывать на траты в размере € 80 000.

Самым дешёвым вариантом участия в «Дакаре» может быть Dakar Classic, но рассматривают его немногие в силу того, что его маршрут отличается от других категорий.

Чтобы пройти квалификацию на «Дакар», требуется также принять участие в других международных соревнованиях. В частности, выступление на «Ралли Марокко» обойдётся примерно в € 9 000.

Также гонщикам не стоит забывать, что потратить деньги придётся на экипировку и авиабилеты, чтобы добраться до места проведения соревнований.

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