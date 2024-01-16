Лёб — о положении в зачёте внедорожников: отрыв Сайнса большой, но мы продолжим бороться

Французский гонщик Себастьен Лёб высказался о победе на девятом этапе престижного ралли-марафона «Дакар»-2024. Также он заявил о том, что намерен продолжить бороться с Карлосом Сайнсом за победу в зачёте внедорожников.

«Для нас это был хороший день, длинный этап. У нас было два прокола в середине трассы, поэтому в конце мне пришлось быть немного осторожным, чтобы не получить еще один. Но в целом мы отыграли у Карлоса Сайнса три минуты. Разрыв по-прежнему большой, но нам предстоит пройти ещё три этапа. Мы продолжим бороться в течение следующих трёх дней», – приводит слова Лена официальный сайт «Дакара».

Напомним, сегодня Лёб одержал победу на девятом этапе престижного ралли-марафона «Дакар»-2024. Топ-3 общего зачёта внедорожников сейчас выглядит следующим образом:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 37:50.57.

2. Себастьен Лёб («Продрайв») +20.33.

3. Лукас Мораес («Тойота») +1:12.02.