Хорнер высказался о Пересе и других конкурентах за место в «Ред Булл» на сезон-2025

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил шансы пилота команды Серхио Переса сохранить место в команде на сезон 2025 года.

«Это место принадлежит Чеко Пересу. Он садится за руль нашей машины, потому что мы считаем, что сейчас он подходящий гонщик. В течение следующих девяти месяцев в его силах продемонстрировать, что мы можем также считать и перед сезоном-2025.

Но, конечно, у нас в команде есть и другие отличные таланты: Риккардо, Лоусон, Цунода. Так что время покажет», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

Действующий контракт Серхио Переса с австрийским коллективом рассчитан до конца сезона 2024 года.

В минувшем сезоне Формулы-1 мексиканский пилот занял второе место в личном зачёте пилотов и помог команде завоевать Кубок конструкторов.