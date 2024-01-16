Единственный российский экипаж на «Дакаре» оштрафован на 15 минут

Сегодня завершился девятый этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2024. Французский гонщик Себастьен Лёб одержал победу в зачёте внедорожников. Российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова, выступающий под флагом Кыргызстана, оказался 19-м.

Отметим, что россияне провели хороший этап. Поначалу экипаж Кротова и Жильцова был шестым. Но позднее они получили 15-минутный штраф за пропуск одной контрольной точки. Это и откинуло Дениса в конец второй 10-ки.

После девяти этапов генеральной классификации пилот со спортивной лицензией Кыргызстана идёт 11-м. Отставание от лидера Карлоса Сайнса-старшего – более трёх часов.

Напомним, общий зачёт внедорожников после девятого этапа «Дакара» выглядит следующим образом:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 37:50.57.

2. Себастьен Лёб («Продрайв») +20.33.

3. Лукас Мораес («Тойота») +1:12.02.

4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:39.56.

5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +2:00.12.

...11. Денис Кротов («Тойота») +3:06.18.