Зак Браун: команде важно иметь двух величайших пилотов, у «Макларена» лучший состав

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун выразил уверенность, что команда сможет бороться за самые высокие позиции, в очередной раз признавшись, что считает Ландо Норриса и Оскара Пиастри лучшими напарниками во всех гоночных коллективах Формулы-1.

«В команде должны быть два величайших гонщика [чтобы вернуться на вершину], и я думаю, у нас лучший состав пилотов в Формуле-1. Конечно, Норрис – важный актив для нас. Думаю, его всё устраивает в «Макларене». Мечта состоит в том, чтобы выигрывать гонки и чемпионат мира вместе. Полагаю, Ландо готов на всё, чтобы достичь этого вместе с нами.

«Макларен» – прибыльная гоночная команда, и это здорово. Мы работаем на пределе возможностей, и ресурсы не помешают нам достичь всего, чего мы хотим», — сказал Браун в эфире Sky Sports.