Гонщики «Макларена» отреагировали на представление новой ливреи болида

Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри оценили новую ливрею, которую команда будет использовать в сезоне 2024 года. Британский гоночный коллектив продемонстрировал её вчера, 16 января.

Фото: Макларен

«Новая ливрея выглядит великолепно. Уверен, что фанатам она понравится так же сильно, как и мне. Каждый на нашей базе невероятно усердно работает в межсезонье, и я не могу дождаться, когда сяду за руль автомобиля 2024 года, чтобы бросить вызов нашим конкурентам», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

«Ливрея 2024 года выглядит действительно круто, и я с нетерпением жду возможности участвовать в гонках в знаковых цветах «Макларена» в своём втором сезоне. У меня остались особые воспоминания от моего года новичка, когда я сумел завоевать два подиума и победу в спринте. Собираюсь усердно работать вместе с командой, чтобы достойно конкурировать с нашими соперниками, и подарить болельщикам больше запоминающихся моментов», — сказал Пиастри.