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Мацик не смог выиграть 10-й этап «Дакара», но упрочил лидерство в зачёте грузовиков

Сегодня, 17 января, прошёл 10-й этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте грузовиков. Победу одержал нидерландский пилот Renault Герт Хузинк, вторым стал лидер генерального зачёта чех Мартин Мацик, а замкнул тройку сильнейших ещё один представитель Нидерландов Михил Беккс.

«Дакар»-2024, 10-й этап. Грузовики:

1. Герт Хузинк (Renault) – 3:40.39;

2. Мартин Мацик (Iveco) +01.08;

3. Михил Беккс (Iveco) +09.00;

4. Алеш Лопрайс (Praga) +12.34;

5. Паскаль де Бар (Tatra Buggyra ZM Racing) +13.14.

Отметим, что по итогам 10-го этапа лидерство в общем зачёте сумел сохранить Мартин Мацик.

Общий зачёт пилотов после 10 этапов:

1. Мартин Мацик (Iveco) – 47:07.48;

2. Алеш Лопрайс (Praga) +02:06.08;

3. Митчел ван ден Бринк (Iveco) +03:31.46;

4. Янус ван Кастерен (Iveco) +04:51.28;

5. Вик Верстейнен (Iveco) +08:56.54.