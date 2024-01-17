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«Хаас» назвал дату дебюта на трассе своей новой машины

«Хаас» назвал дату дебюта на трассе своей новой машины
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Команда «Хаас» впервые протестирует свою новую машину 11 февраля в Сильверстоуне (Великобритания).

«11 февраля мы проведём шейкдаун в Сильверстоуне, а затем, за два дня до официальных тестов, мы проведём ещё один шейкдаун в Бахрейне. Затем мы приступим к официальным испытаниям.

Машина 2024 года — это очевидное изменение. Достаточно ли оно, чтобы с ходу конкурировать с оппонентами? Я так не думаю, поскольку мы поздно начали работу. Мы поздно изменили концепцию. К тому же мы перенаправляли часть ресурсов на обновление в Остине. Я реалистично отношусь к машине», — приводит слова главы «Хааса» Аяо Комацу издание Motorsport.

Напомним, в январе стало известно, что «Хаас» после 10 лет работы покинул итальянец Гюнтер Штайнер. На смену ему пришёл Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

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