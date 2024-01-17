«Он сильно повзрослел за этот сезон». Глава «Уильямса» высоко оценил прогресс Албона

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о развитии пилота команды Александера Албона.

Я знаю Алекса около восьми лет, и мне не терпелось воссоединиться с ним здесь и возродить отношения, которые у нас были раньше. Он действительно быстр, у него правильный настрой, что действительно важно не только для него, но и для любого гонщика, чтобы показывать свой максимум.

Я думаю, если вы посмотрите на него спустя сезон и даже поговорите с ним открыто и откровенно, он уже не тот гонщик, с которым мы начинали год в Бахрейне. Он действительно сильно повзрослел за этот сезон и выжал максимум из машины, в этом нет сомнений.

В этом году мы были седьмыми только благодаря его невероятным гонкам. Команда проделала отличную работу, собрав машину, но и его действия впечатляют.

Что мне в нём нравится, так это то, что он ещё не перестал развиваться. Он ещё не перестал взрослеть, но что мне в нём нравится, так это нежелание лезть не в своё дело. Он просто хочет сесть за руль и быстро ехать, и, я думаю, именно поэтому у него всё получается», — приводит слова Ваулза Autosport.