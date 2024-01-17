В «Макларене» ответили, беспокоятся ли из-за интереса «Ред Булл» к Ландо Норрису

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, как в команде относятся к слухам о том, что в «Ред Булл» хотят в будущем переманить их пилота Ландо Норриса.

«Насколько серьёзны слухи об интересе «Ред Булл» к Ландо? Я убеждён, что наша работа — заботиться обо всех в команде, будь то гонщики или персонал, и о том, чтобы они хотели быть с нами.

Я стараюсь сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что у нас наилучшие условия для работы и люди хотят быть с нами. Потому что в конечном итоге мы не можем контролировать интерес со стороны к нашим людям.

Но я уверен, что наши отношения с Ландо остаются крепкими. Я знаю, что он очень взволнован предстоящим сезоном и был очень впечатлён тем, что увидел во второй половине прошлого года. Ему нравится работать с Андреа и всеми в команде. Поэтому всё, что нам нужно продолжать делать, — это создавать для него условия, в которых он хочет находиться. И тогда я уверен, что он останется здесь, а не попытается искать счастья у конкурентов», — приводит слова Брауна Autosport.