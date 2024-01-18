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Бывший менеджер «Альфа Таури» сравнил Ферстаппена с Хэмилтоном

Бывший менеджер «Альфа Таури» сравнил Ферстаппена с Хэмилтоном
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Бывший менеджер «Альфа Таури» Грэм Уотсон сравнил трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном («Мерседес»).

«Льюис Хэмилтон очень талантлив, но вовлечён в такое множество дел, что люди задаются вопросом: он пилот Формулы-1 или нет?

Он связан со многими другими вещами. Льюис Хэмилтон – это бренд, Макс Ферстаппен – пилот Формулы-1. И это тоже не изменится.

Я не говорю, что Хэмилтон поступает неправильно, но он не такой фанат, как Макс. Когда таких парней нет за рулём машины, они на симуляторе или в картинге. Они всегда работают над улучшением», – приводит слова Уотсона официальный сайт Макса Ферстаппена.

Ранее Уотсон высказал мнение, что Ферстаппен спас Формулу-1.

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