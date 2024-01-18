Машина Лёба сломалась на предпоследнем этапе «Дакара»

Прототип «Продрайв» Себастьена Лёба сломался во время 11-го этапа ралли-марафона «Дакар»-2024 на предпоследнем, 11-м этапе «Дакара»-2024.

Отметим, что Себастьян Лёб стоял на остановке после 132 км примерно 20 минут. У команды «Продрайв» возникли механические проблемы, экипаж попросил свою команду прийти и помочь. Однако помощь до сих пор не прибыла, и, возможно, её придётся долго ждать.

Напомним, Лёб на 10-м этапе «Дакара» отыгрывал у испанского пилота и лидера итогового зачёта Карлоса Сайнса-старшего 16 минут, но потом сам потерял время.

Положение после 10-го этапа:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 41:35.12.

2. Себастьен Лёб («Продрайв») +13.22.

3. Лукас Мораес («Тойота») +1:02.44.

4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:27.09.

5. Герлен Шишери («Тойота») +1:47.55.