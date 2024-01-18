Руководитель «Уильямса» считает, что Албон однажды может стать чемпионом Формулы-1

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился мнением о пилоте команды Александере Албоне.

«Албон, которого вы видите сегодня, отличается от того Албона, которым он был в «Ред Булл», или от Алекса в начале сезона. Ему всё ещё не хватало веры в себя. Но сейчас вера у него есть. Он счастлив, он лидер, у него есть уверенность в себе, он работает структурированно и задаёт направление. Всё это звучит просто.

Но самое простое часто оказывается самым сложным. Вы никогда не узнаете, насколько хорош пилот по сравнению с другим, пока не посадите его в ту же машину, что и другого, в одно и то же время. Если бы другим гонщикам пришлось завтра сесть за руль «Уильямса», им, вероятно, пришлось бы нелегко.

Сегодня я знаю, что Алекс в любое время выжимает максимум из доступного ему болида. И каждый раз, когда на него оказывают давление, он выдерживает его. Он может справиться с болидом, которым трудно управлять. Этот опыт может стать для него преимуществом. Для меня Албон обладает навыками, необходимыми для того, чтобы однажды стать чемпионом мира. Я говорю это честно», – приводит слова Ваулза Racingnews365.