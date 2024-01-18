Новый глава «Хааса» заявил, что команде не нужны большие инвестиции для успеха

Новый руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу высказался о развитии команды, отметив, что большие инвестиции — это не то, что нужно коллективу в ближайшем сезоне Формулы-1.

«Другие команды вкладывают большие средства в развитие? Это очень сложный бизнес, но я по-прежнему уверен, что мы можем добиться высот с имеющимися ресурсами. Затем, по мере того, как мы улучшим показатели нашей работы, мы можем понять, что нам нужно немного отклониться от нашей первоначальной модели и изменить направление инвестиций. Я думаю, это произойдёт само собой и нам не стоит форсировать события. Я здесь не для того, чтобы перевернуть всё с ног на голову, потому что тогда мы не сможем продолжать работать.

Даже если бы у нас сразу же были крупные инвестиции, мы не смогли бы функционировать должным образом и не смогли бы правильно использовать эти инвестиции. Мы должны расти постепенно. Мы были не на своём месте в 2023 году, поэтому мы решили внести изменения. Но мы не можем рассчитывать на то, что изменим всё, потому что тогда 2024 год может стать полной катастрофой. Нам предстоит улучшить команду в новом сезоне. Я рассматриваю сезон как переходный этап. Всё, что мы узнаем в течение 2024 года, поможет нам очень чётко определить, что мы собираемся делать следующие пять, восемь или десять лет», — приводит слова Комацу Motorsport.