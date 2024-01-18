«Это был конец». Себастьен Лёб сделал заявление после провала на 11-м этапе «Дакара»

Французский гонщик Себастьен Лёб прокомментировал участие в 11-м этапе престижного ралли-марафона «Дакар»-2024. Себастьен выступает в зачёте внедорожников. Француз показал 36-й результат, столкнувшись с проблемами. В итоге Лёб опустился на третье место в общем зачёте. Лидирует сейчас Карлос Сайнс-старший.

«Мы начали с того, что разбили треугольный рычаг правого узла передней подвески, ударившись о камень. Это был конец. У нас не было запчастей в машине, поэтому мы простояли на обочине добрый час, прежде чем нам помог экипаж китайской команды. В конце концов мы всё-таки добрались до финиша. Мы думали, что сдадимся, но сейчас мы всё-таки здесь – на финише. Но машина, конечно, в плачевном состоянии», — приводит слова Лёба L'Équipe.