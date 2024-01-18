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Лёб и Сайнс получили штрафы в преддверии заключительного этапа «Дакара»

Лёб и Сайнс получили штрафы в преддверии заключительного этапа «Дакара»
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Французский гонщик Себастьен Лёб получил штраф в одну минуту из-за езды с не пристёгнутым ремнём безопасности на десятом этапе престижного ралли-марафона «Дакар». Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Сообщается, что стюарды приняли решение наказать Лёба после изучения видеозаписей, на которых демонстрируется факт нарушения. Было установлено, что после остановки экипаж француза сначала поехал дальше и пристегнулся лишь потом – через 12 секунд, а это противоречит статье 47.1 регламента ФИА. Считается, что гонщики могли получить преимущество.

Кроме того, тот же штраф получил главный соперник Себастьена в зачёте внедорожников Карлос Сайнс-старший. Его наказали за аналогичный проступок.

Оба гонщика могут обжаловать решение стюардов в установленные сроки.

После 11 этапов Сайнс является лидером соревнований. Лёб был третьим.

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