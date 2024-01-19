Рики Брабек стал чемпионом «Дакара»-2024 в зачёте мотоциклов

Американский гонщик Рики Брабек стал победителем ралли-марафона «Дакар» 2024 года. Брабек выступает в зачёте мотоциклов. На заключительном (12-м) этапе соревнований он показал седьмой результат, который позволил ему добиться победы в общем зачёте. Для американца этот титул стал вторым.

Победителем последнего этапа стал аргентинец Кевин Бенавидес. Вторым был Тоби Прайс (Австралия). А топ-3 замкнул Лусиано Бенавидес, брат Кевина.

Отметим, что результаты этапа ещё могут измениться, но общий зачёт в верхней его части останется без изменений.

«Дакар»-2024, 12-й этап. Мотоциклы:

1. Кевин Бенавидес (KTM) – 1:48.40.

2. Тоби Прайс (KTM) +1.00.

3. Лусиано Бенавидес («Хускварна») +1.14.

4. Адриен ван Беверен («Хонда») +1.25.

5. Пабло Кинтанилья («Хонда») +2.27.

6. Ромен Дюмонтье («Хускварна») +3.23.

7. Рики Брабек («Хонда» +3:31.

Общий зачёт пилотов после 12 этапов:

1. Рики Брабек («Хонда») – 51:30.08.

2. Росс Бранч («Хиро») +10.53.

3. Адриен ван Беверен («Хонда») +12.25.

4. Кевин Бенавидес (KTM) +38.48.

5. Тоби Прайс (KTM) +45.28.