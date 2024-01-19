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Рики Брабек стал чемпионом «Дакара»-2024 в зачёте мотоциклов

Рики Брабек стал чемпионом «Дакара»-2024 в зачёте мотоциклов
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Американский гонщик Рики Брабек стал победителем ралли-марафона «Дакар» 2024 года. Брабек выступает в зачёте мотоциклов. На заключительном (12-м) этапе соревнований он показал седьмой результат, который позволил ему добиться победы в общем зачёте. Для американца этот титул стал вторым.

Победителем последнего этапа стал аргентинец Кевин Бенавидес. Вторым был Тоби Прайс (Австралия). А топ-3 замкнул Лусиано Бенавидес, брат Кевина.

Отметим, что результаты этапа ещё могут измениться, но общий зачёт в верхней его части останется без изменений.

«Дакар»-2024, 12-й этап. Мотоциклы:

1. Кевин Бенавидес (KTM) – 1:48.40.
2. Тоби Прайс (KTM) +1.00.
3. Лусиано Бенавидес («Хускварна») +1.14.
4. Адриен ван Беверен («Хонда») +1.25.
5. Пабло Кинтанилья («Хонда») +2.27.
6. Ромен Дюмонтье («Хускварна») +3.23.
7. Рики Брабек («Хонда» +3:31.

Общий зачёт пилотов после 12 этапов:

1. Рики Брабек («Хонда») – 51:30.08.
2. Росс Бранч («Хиро») +10.53.
3. Адриен ван Беверен («Хонда») +12.25.
4. Кевин Бенавидес (KTM) +38.48.
5. Тоби Прайс (KTM) +45.28.

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