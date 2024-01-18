Драма перед финишем «Дакара»: крах Лёба и непонятный штраф лидера категории

Это ещё чудо, что легенда ралли хотя бы не выпал из первой тройки. Себастьен думал, что сейчас сойдёт.

Предпоследний этап ралли-марафона «Дакар», вероятно, снял все вопросы в зачёте внедорожников, но сделал это более чем эффектно. Подводим итоги дня для каждой из категорий.

CAR: Мораес вернул Лёба в топ-3

Спецучасток в четверг был для Себастьена Лёба последним шансом подобраться к Карлосу Сайнсу на дистанцию атаки, чтобы попробовать вырвать победу в финальный день гонки. Увы для легендарного француза, на практике он, наоборот, потерял все шансы впервые в карьере выиграть «золотой бедуин».

Лёб и Сайнс устроили дуэль за лучшее время на спецучастке, но где-то на четверти этапа прототип Себастьена не выдержал. «Мы сломали треугольник подвески, ударившись о скрытый за скалой камень. Всё было кончено, у нас не было с собой такой запасной детали, так что мы целый час ждали на обочине, прежде чем китайский экипаж на «Хантере» помог нам — у них была такая деталь, мы смогли провести ремонт и поехать дальше. Мы думали, что сойдём, но в итоге на финише, хотя машина в плохом состоянии», — рассказал француз.

Экипаж Сайнса сегодня менял колёса, но это стало большой проблемой Фото: Red Bull Content Pool

Лёб вдобавок ко всему нахватал проколов, но, несмотря на все неприятности, остался в топ-3 общего зачёта. Себастьен пропустил вперёд Гийома Де Мевиуса, но неудача подкараулила другого представителя «Тойоты» Лукаса Мораеса: проблемы под финиш дня отбросили его со второй позиции в «абсолюте» аж на девятую! Быстрейшим сегодня при этом оказался ещё один представитель «Тойоты» Герлен Шишери.

Карлос Сайнс, увидев проблемы стартовавшего перед ним Лёба, после этого разумно сбросил скорость и спокойно завершил день. Теперь у Матадора в запасе почти полтора часа от Де Мевиуса, так что завтра испанец может ехать чуть ли не задним ходом.

Экипаж россиян Дениса Кротова и Константина Жильцова сохранил за собой 11-е место в генеральной классификации. От топ-10 они отстают больше чем на полчаса, но и в запасе имеют столько же от Стефана Петеранселя, который сейчас явно думает не о погоне за Кротовым, а о максимальной поддержке партнёра по «Ауди».

«Дакар-2024». Внедорожники. Общий зачёт после 11 этапов:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 46:23.47.

2. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:27.06.

3. Себастьен Лёб («Продрайв») +1:35.02.

4. Герлен Шишери («Тойота») +1:42.20.

5. Мартин Прокоп («Форд») +2:17.47.

11. Денис Кротов (Overdrive Racing / Toyota) +3:43.49.

МОТО: Брабек не подпускает соперников

Все последние этапы мы ждали контратаки от райдера «Хиро» Росса Бранча, однако ему так и не удалось вновь приблизиться к Рики Брабеку в общем зачёте. Да, сегодня Бранч выиграл спецучасток, но результат Брабека лишь на 32 секунды медленнее, так что в общем зачёте представитель «Хонды» сохранил отрыв в 10 минут — вполне комфортно перед финальным днём борьбы. Адриен ван Беверен закрепился в первой тройке после неудачного этапа Хосе Игнасио Корнехо Флоримо: чилиец сегодня проиграл сразу 25 минут.

«Дакар-2024». Мотоциклы. Общий зачёт после 11 этапов:

1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) – 49:37.57.

2. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +10.22.

3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +14.31.

4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +38.44.

5. Кевин Бенавидес (KTM Factory) +41.19.

Верблюды наблюдают за 11-м этапом «Дакара» Фото: ASO/Antonin Vincent/DPPI

SSV/QUAD: штраф обостряет интригу до предела

В зачёте мотовездеходов-прототипов Митчелл Гатри не допустил обострения конкуренции. Сегодня он проиграл своей преследовательнице Кристине Гутьеррес три минуты и сохранил в запасе ещё 25 — нет повода для волнения. Литовец Рокас Бацюшка опередил в общем зачёте Франсиско Лопеса Контардо, потерявшего примерно полчаса, и вошёл в топ-3.

«Дакар-2024». Challenger. Общий зачёт после 11 этапов:

1. Митчелл Гатри (Taurus Factory Team) — 51:38.06.

2. Кристина Гутьеррес (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +25.07.

4. Рокас Бацюшка (Can-Am Factory Team) +1:20.55.

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team) +1:24.35.

5. Остин Джонс (Can-Am Factory Team) +2:02.49.

Резкое обострение ситуации у обладателей серийных мотовездеходов. Ксавье де Султре, уверенно лидировавший в гонке, получил несколько штрафов за то, что вчера упорно не реагировал на сигналы прибора «Сантинель» и не пропускал Сару Прайс. Сначала сообщалось, что де Султре присудили 20 минут штрафа, однако в тайминге и протоколе речь идёт о 10. Если это не ошибка, то француз после 11-го этапа сохраняет лидерство, однако его отрыв от Жерома Де Саделера сократился до менее чем трёх минут! Вот где завтра будет борьба.

А вот Прайс свой шанс упустила. Именно она шла в генеральной классификации второй, однако сегодня провалилась под финиш и потеряла более 50 минут. А с ними и шансы на общую победу. Теперь сохранить бы подиумную позицию — Ясир Сейдан уступает американке 11 минут, и это он сам провёл далеко не идеальный день.

«Дакар-2024». SSV. Общий зачёт после семи этапов:

1. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing Bardahl / Polaris) — 54:25.11.

2. Жером Де Саделер (MMP / BRP) +2.49.

3. Сара Прайс (South Racing Can-Am) +52.45.

4. Ясир Сейдан (MMP / BRP) +1:03:34.

5. Жуау Феррейра (Can-Am Factory Team) +1:19.27.

В зачёте квадроциклов Александр Жиру одержал уже пятую победу на нынешнем «Дакаре», однако лидер общего зачёта Мануэль Андухар проиграл ему ничтожные 37 секунд и всё ещё имеет достаточный запас перед финалом. Отметим, что на момент написания этого обзора до финиша добрались лишь четыре участника этого класса из семи, кто планировал сегодня стартовать. Пора бы лишить этот класс техники статуса полноценной категории «Дакара», ибо несолидно.

«Дакар-2024». Квадроциклы. Общий зачёт после 11 этапов:

1. Мануэль Андухар (7240 Team Dragon Rally Service / Yamaha) — 62:11.24.

2. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) +8.14.

3. Юрай Варга (Varga Motorsport Team / Yamaha) +3:45.17.

4. Лайсвидас Канцюс (Story Racing / Yamaha) +6:46.43.

TRUCK: локальная победа Лопрайса

Закончилась успешная серия Герта Хузинка в зачёте грузовиков. После побед на предыдущих этапах голландец столкнулся с проблемами и проиграл сегодня больше трёх часов. Почти весь спецучасток с лучшим временем шёл лидер генеральной классификации Мартин Мацик, но под финиш чех потерял порядка 10 минут и оказался в таблице позади Алеша Лопрайса. Впрочем, это локальное событие: в «абсолюте» Мацик всё ещё имеет два часа запаса.

Ждём чешского дубля, ведь и сам Лопрайс уверенно удерживает вторую позицию. Его недавний преследователь Митчел ван ден Бринк сегодня проиграл целый час и должен быть рад, что сохранил хотя бы место в топ-3. Помогли проблемы и у пока ещё действующего победителя «Дакара» Януса ван Кастерена, который потерял 40 минут.

«Дакар-2024». Грузовики. Общий зачёт после 11 этапов:

1. Мартин Мацик (Iveco) – 52:31.45.

2. Алеш Лопрайс (Praga) +02:01.01.

3. Митчел ван ден Бринк (Iveco) +04:27.25.

4. Янус ван Кастерен (Iveco) +05:26.42.

5. Вик Верстейнен (Versteijnen Truck Racing / Iveco) +10:51.19.

Мартин Мацик на 11-м этапе «Дакара» Фото: SO/Frederic Le Floc'h/DPPI

Что дальше?

В пятницу — финал. Обычно организаторы щадят участников под финиш и не предлагают им совсем уж сложные маршруты. Нас ждёт кольцевой этап вокруг Янбу, дистанция спецучастка — скромные 144 километра. Ждём финиша на берегу Красного моря и ответа на все оставшиеся вопросы ралли-марафона!