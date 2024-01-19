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Появление «КАМАЗ-мастер» на выставке «Россия» на ВДНХ вызвало ажиотаж

Появление «КАМАЗ-мастер» на выставке «Россия» на ВДНХ вызвало ажиотаж
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18 января пилоты команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников провели открытую встречу с фанатами. Она прошла на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в рамках Дня машиностроения.

Фото: https://t.me/kamazmaster_team

Как отмечает пресс-служба гоночного коллектива, пилоты и посетители выставки провели беседу на тему прошлого, настоящего и будущего российского машиностроения. Также гонщики ответили на многочисленные вопросы относительно автоспорта и нового ралли-рейдового сезона.

Фото: https://t.me/kamazmaster_team

Болельщики «КАМАЗ-мастер», посетившие мероприятие, получили возможность увидеть новейший спортивный грузовик команды КАМАЗ-435091 семейства К5, а также принять участие в автограф-сессии с гонщиками.

Ранее о смене руководства в «КАМАЗ-мастер» высказался руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

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