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Второй раз в истории победу на «Дакаре» одержала женщина

Завершился заключительный, 12-й этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в категории «Челленджер» (мотовездеходы-прототипы). Его победителем стал бразильский пилот Марсело Тилья Гастальди. Победу в генеральном зачёте отпраздновала испанская гонщица Кристина Гутьеррес Эрреро.

Отметим, что лидировавший в общем зачёте после 11-го этапа американец Митчелл Гатри столкнулся с проблемами с трансмиссией и упустил своё 25-минутное преимущество.

«Дакар»-2024. Челленджер. 12-й этап:

1. Марсело Тилья Гастальди (Taurus Factory Team) – 1:55.22.

2. Салех Аль-Саиф (GRallyTeam) +0.23.

3. Кристина Гутьеррес Эрреро (Taurus Factory Team) +1.12.

4. Дания Акиль (Taurus Factory Team) +3.43.

5. Рокас Бацюшка (Can-Am) +4.11.

Единственной женщиной, побеждавшей в «Дакаре» до Гутьеррес, была Ютта Кляйншмидт, которая первенствовала в 2001 году в зачёте внедорожников.

Положение после 12-го этапа:

1. Кристина Гутьеррес Эрреро (Taurus Factory Team) – 53:59.47.

2. Митчелл Гатри (Taurus Factory Team) +35.46.

3. Рокас Бацюшка (Can-Am) +58.47.

4. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +1:11.20.

5. Остин Джонс (Can-Am) +1:44.47.