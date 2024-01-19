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Лёб — о «Дакаре»-2024: всё не так уж и плохо, мы добрались до финиша и мы на подиуме

Лёб — о «Дакаре»-2024: всё не так уж и плохо, мы добрались до финиша и мы на подиуме
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Французский гонщик Себастьен Лёб прокомментировал своё выступление в престижном ралли-марафоне «Дакар»-2024, где он занял третье место в генеральной классификации в зачёте внедорожников.

«В конце концов, для нас это место на подиуме. Я бы сказал, что это не так уж и плохо, если вспомнить, где мы были вчера, когда сидели на камне и ждали грузовик. В конце концов, я думаю, всё действительно не так уж плохо. Я думаю, что наши шансы против «Ауди» были довольно малы, если посмотреть на то, какие этапы были у нас, как уверенно они ехали тремя машинами вместе и так далее. Мы пытались, но потеряли второе место и занимаем третье, но, в конце концов, мы добрались до финиша, так что всё не так уж плохо», — приводит слова Лёба сайт ралли-марафона.

Лёб восемь раз принимал участие в «Дакаре» и пять раз завершал ралли-марафон в тройке сильнейших.

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