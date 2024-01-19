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Култхард рассказал, как Формула-1 может попытаться остановить доминирование «Ред Булл»

Култхард рассказал, как Формула-1 может попытаться остановить доминирование «Ред Булл»
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В прошлом известный пилот, а ныне эксперт Дэвид Култхард поделился мнением о том, как в Формуле-1 можно попытаться остановить доминирование «Ред Булл» и трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Я не думаю, что сейчас есть желание устраивать соревнования разных поставщиков шин, но я думаю, что так было бы лучше.

Иногда у «Пирелли» были более подходящие шины для трассы, а иногда, скажем так, у «Бриджстоун» были подходящие шины. Мы могли бы иметь натуральное соревнование, в котором всё зависит от типа трассы и того элемента, который соприкасается с дорожным полотном – шин», – сказал Дэвид Култхард в подкасте Formula for Success.

Напомним, в сезоне-2023 пилоты «Ред Булл» победили во всех Гран-при за исключением этапа в Сингапуре, в котором победу одержал испанец Карлос Сайнс («Феррари»).

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