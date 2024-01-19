«23 года мечтал, 12 лет добивался этого». Мартин Мацик — о победе на «Дакаре»

Чешский гонщик Мартин Мацик («Ивеко») поделился эмоциями после победы в зачёте грузовиков на «Дакар»-2024.

«Знаете, трудно сказать, 23 года я мечтал о победе на «Дакаре», 12 лет добивался этого, и теперь я наконец победитель. На самом деле, не только я, но и вся команда MM Technology. Я – Мартин Мацик, и команда, и все люди вокруг меня, потому что мы выиграли вместе, и это было чертовски здорово, чувак! Я думаю, ключевым моментом было наличие действительно отличной машины, и мы действительно создали отличную машину в MM Technology.

Безусловно, это был самый сложный «Дакар» в Саудовской Аравии, и мы выиграли его, так что это здорово. Я не думаю, что это был самый сложный этап (последний, 12-й этап), потому что для нас всё прошло гладко. Если у тебя нет технических проблем, тогда вы просто наслаждаетесь этим. Но это определённо одна из самых сложных задач, которую мы выполнили», – приводит слова Мацика официальный сайт «Дакара».