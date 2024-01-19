Карлос Сайнс-младший обратился к отцу после победы на «Дакаре»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс обратился к отцу Карлосу Сайнсу-старшему после его победы на престижном ралли «Дакар» 2024 года в зачёте внедорожников.

«Я очень горд снова видеть тебя на вершине, Карлос Сайнс-старший!

Победа в одном «Дакаре» – это непросто, но выиграть четыре ралли – это просто легендарно! Те из нас, кто находится рядом с тобой, знают, насколько ты жертвуешь всем — повторять вызов каждый январь, тем более будучи ветераном. Рисковать работой за целый год в марафоне, который длится менее чем 15 дней – это смело, и ты доказал, что ты такой же храбрый, как и все остальные. Мы любим тебя, папа», – написал Сайнс-младший в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что Сайнс-старший стал самым возрастным победителем соревнований. В настоящий момент испанцу 61 год.