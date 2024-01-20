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В «Макларене» высказались о том, что Пиастри может одержать первую победу раньше Норриса

В «Макларене» высказались о том, что Пиастри может одержать первую победу раньше Норриса
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о том, как в команде отнесутся к тому, что Оскар Пиастри, дебютировавший в Формуле-1 только в прошлом сезоне, может одержать свою первую победу раньше, чем Ландо Норрис.

«Если Пиастри победит раньше Норриса, это станет нашей головной болью? Вы говорите о головной боли в случае победы Оскара? Что? Я с нетерпением жду этого. Это будет невероятный результат, учитывая выступления «Ред Булл», которые мы видели в прошлом году, когда они никому не оставляли шанса.

Так что, если Оскар добьётся победы, это будет невероятно волнительно для нас, и для Ландо тоже, потому что это будет означать, что у нас есть машина, которая способна выигрывать гонки. И если я на секунду побываю в голове Ландо, думаю, я увижу, насколько честно он относится к конкуренции с Пиастри. Он очень честный человек. Ландо спрашивал бы себя, что он может сделать лучше, чтобы добиться того же, что смог сделать Оскар», — приводит слова Стеллы Speedcafe.

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