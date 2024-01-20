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Новый глава «Хааса» Комацу оценил состав пилотов команды

Новый глава «Хааса» Комацу оценил состав пилотов команды
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Новый руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о пилотах команды Кевине Магнуссене и Нико Хюлькенберге.

«Очевидно, я знаю Кевина Магнуссена уже несколько лет. Нико Хюлькенберга я не знал раньше, но мне действительно понравилось работать с ним в прошлом году. Хотя на самом деле, когда я работал в «Лотусе», он приезжал на подгонку сидений, не помню, в каком году это произошло, но он это тоже запомнил.

Они оба знают, что я довольно прямолинеен. Я всегда говорю то, что думаю. Я не агрессивен или что-то в этом роде, но я привык высказываться без ненужной ерунды, просто у нас нет времени, чтобы тратить его впустую.

Они точно знают мою и свою роль в команде, и мы хорошо работаем вместе. Что касается наших сильных и слабых сторон, мы довольно хорошо понимаем друг друга. У нас выстроены хорошие, открытые и прозрачные отношения, так что я доволен этим», — приводит слова Комацу Autosport.

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