«За мои 11 лет в Формуле-1 погибли 13 гонщиков». Уорвик высказался об отношении к риску

Бывший пилот Формулы-1 британец Дерек Уорвик рассказал, как относился к тому, что автогонки являются большим риском для жизни.

«Мы все уважали друг друга, потому что знали, что для пилотов Гран-при наступили очень опасные времена. Не такие, как 10-летием ранее, но тем не менее это всё равно было опасно. Я думаю, что за мои 11 лет в Формуле-1 погибли около 13 гонщиков. Не только в Формуле-1, но и во всём топовом автоспорте, включая моего младшего брата. В глубине души я знал, насколько опасны автомобильные гонки.

Когда погиб Вильнёв, я был первым на месте происшествия. Я помог вытащить его. Тот день научил меня создавать небольшой сейф на затылке, где я запирал все свои разочарования и трагедии. Мне пришлось спрятать Жиля в этот сейф. Я не хочу сказать, что я ничего не почувствовал. Я помню, когда приехала медицинская бригада, я просто запрыгнул в свою машину и поехал обратно в боксы.

Потом, когда я добрался до боксов, я долго плакал. Так что у меня нет недостатка в эмоциях. Но бывают моменты, когда мне приходится держать их под контролем. Единственное, что действительно ранило мою жену в то время, это то, что Жиль умер той ночью в субботу вечером. В воскресенье утром я встал, принял душ и приготовился к гонке. И Ронда спросила меня: «Что ты делаешь?» Я ответил, что сегодня день гонок. По сей день она всё ещё не понимает этого», — приводит слова Уорвика GPblog.

Уорвик провёл в Формуле-1 11 сезонов (1981-1990, 1993). Его младший брат Пол Уорвик разбился насмерть в гонке в рамках Формулы-3000 в 1991 году. Жиль Вильнёв получил смертельные травмы в аварии во время квалификации Гран-при Бельгии 1982 года.