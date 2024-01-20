Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Он хочет лучшего, но его не понимают». Экклстоун поддержал критикуемого президента ФИА

«Он хочет лучшего, но его не понимают». Экклстоун поддержал критикуемого президента ФИА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выступил в поддержку президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема, который часто подвергается критике.

«Он делает некоторые вещи не так, как это делалось раньше. Он также поступает в каких-то ситуациях не так, как поступил бы я. В моих глазах он простой человек, который хочет лучшего для автоспорта. Его плохая репутация связана с тем, что люди часто его не понимают. Теперь он знает, что поведение людей, управляющих командами в Формуле-1, отличается от того, что он ожидал», — приводит слова Экклстоуна Sport Bild.

Говоря о руководителях команды, Экклстоун, возможно, намекает на недавний скандал вокруг главы «Мерседеса» Тото Вольфа и его супруги, связанный с утечкой информации.

Материалы по теме
Мохаммед бен Сулайем: я знаю, кто нападает на меня. Знаю, кто за этим стоит
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android