«Он хочет лучшего, но его не понимают». Экклстоун поддержал критикуемого президента ФИА

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выступил в поддержку президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема, который часто подвергается критике.

«Он делает некоторые вещи не так, как это делалось раньше. Он также поступает в каких-то ситуациях не так, как поступил бы я. В моих глазах он простой человек, который хочет лучшего для автоспорта. Его плохая репутация связана с тем, что люди часто его не понимают. Теперь он знает, что поведение людей, управляющих командами в Формуле-1, отличается от того, что он ожидал», — приводит слова Экклстоуна Sport Bild.

Говоря о руководителях команды, Экклстоун, возможно, намекает на недавний скандал вокруг главы «Мерседеса» Тото Вольфа и его супруги, связанный с утечкой информации.