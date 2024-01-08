Мохаммед бен Сулайем: я знаю, кто нападает на меня. Знаю, кто за этим стоит

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался о давлении и негативных комментариях, с которыми регулярно сталкивается, выполняя рабочие обязанности.

«Я знаю, кто нападает на меня, а они думают, что я не знаю. Вы действительно считаете, что я был бы в таком положении, если бы вокруг меня были глупые люди? Конечно, моя команда очень умна. Паддок — очень небольшое место, все друг друга знают. Я улыбаюсь этим людям. Я знаю, кто за этим стоит, и улыбаюсь им. Нам всем просто нужна честность. В этом и заключается моя миссия», — приводит слова бен Сулайема Motorsport-Magazin.

Ранее бен Сулайем высказался о возможном разрыве Международной автомобильной федерации с Формулой-1.