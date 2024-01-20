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Глава «Макларена» объяснил, почему Ферстаппен устанавливает новые стандарты для Ф-1

Глава «Макларена» объяснил, почему Ферстаппен устанавливает новые стандарты для Ф-1
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Глава «Макларена» Андреа Стелла, отвечая на вопрос о выступлении Ландо Норрис в минувшем сезона, отметил голландскую звезду Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«В чём ошибки Ландо? Я не думаю, что можно выделить какой-либо аспект на трассе. Когда вы имеете дело с выступлениями на таком высоком уровне, нужно смотреть на всё в целом.

Всё взаимосвязано: физическое состояние зависит от психологического, а оно связано с благополучием в коллективе. А в этом Ландо силён. Однако игра настолько конкурентоспособна, что вы постоянно обязаны оказываться на вершине.

Именно постоянность имеет значение. Макс действительно устанавливает новые стандарты с точки зрения того, насколько стабильно вы можете показывать результаты», — приводит слова Стеллы издание Autosport.

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