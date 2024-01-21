Дебютант Шолдан обошёл чемпионов российского дрифта на первом Зимнем кубке РДС в Москве

19 и 20 января в Москве состоялся первый в истории Зимний кубок РДС, который дал официальный старт состязаниям под эгидой Российской Дрифт Серии. Двухдневный уик-энд профессионального дрифта впервые принял Олимпийский комплекс «Лужники».

За статус победителя Зимнего кубка РДС сражались сборная звёзд российского дрифта и молодые пилоты, которые прошли стадию предварительного отбора. В квалификационную подгруппу «А» вошли чемпионы Георгий Чивчян и Аркадий Цареградцев, призёры этапов RDS GP и RDS Europe Роман Тиводар, Тимофей Добровольский, Данила Скоробогатов, обладатель рекорда России по скорости постановки в дрифт Сергей Кабаргин, создатель легендарного проекта «Жигацарь» Федор Воробьев и руководитель Российской Дрифт Серии, пилот RDS Europe Дмитрий Добровольский.

За право стать их соперниками в парных заездах сражались 16 молодых спортсменов подгруппы «Б». Путёвку в стадию ТОП 16 получили девять новичков.

Победителями субботней квалификации стали: Данила Скоробогатов, проехавший на 98 баллов в подгруппе «А», и Кирилл Шолдан с результатом 93,5 балла в подгруппе «Б».

На стадии ТОП 16 Кирилл Шолдан стал единственным представителем подгруппы «Б», кто смог одержать победу и пройти дальше по сетке парных заездов. Все шансы присоединиться к победителю квалификации были и у Дмитрия Баландина, который встретился в ТОП 16 с Тимофеем Добровольским — судьям потребовалось два перезаезда, чтобы выявить сильнейшего в этой дуэли. В итоге место в ТОП 8 получил пилот RDS GP Тимофей Добровольский.

В полуфинал пробились три спортсмена подгруппы «А»: Георгий Чивчян, Данила Скоробогатов и Дмитрий Добровольский — и представитель подгруппы «Б» Кирилл Шолдан, который в ТОП 8 обошел Аркадия Цареградцева. В дуэли с Георгием Чивчяном молодой дебютант взял верх над действующим четырехкратным чемпионом RDS GP, а в битве за третье место Чивчян оказался сильнее Дмитрия Добровольского и обеспечил себе бронзовую награду.

Судьбу победы в первом Зимнем кубке РДС по дрифту разыграли два победителя квалификации. Оба заезда прошли в борьбе, но ошибка Данилы Скоробогатова в роли преследователя принесла победу Кириллу Шолдану.

В следующий раз спортсмены РДС встретятся уже в рамках официальных уик-эндов летних чемпионатов RDS Europe и RDS GP весной 2024 года. Первый этап RDS Europe состоится 13-14 апреля, а через две недели, 28-29 апреля, стартует чемпионат главный чемпионат страны по дрифту RDS GP, первый этап которого традиционно примет Moscow Raceway.

Зимний кубок РДС. ОК «Лужники. Топ-3:

1 место – Кирилл Шолдан (ВАЗ 2102), Москва

2 место – Данила Скоробогатов (ВАЗ 2104), Томск

3 место – Георгий Чивчян (ВАЗ 2103), Красноярск