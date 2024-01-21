Джеймс Ваулз объяснил, почему решил перейти из «Мерседеса» в «Уильямс»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился мнением, почему решил уйти из «Мерседеса».

«Есть ли свет в конце тоннеля? Меня бы здесь не было, если бы было иначе. Я ушёл из очень комфортных условий в «Мерседесе», где вместе со мной работали исключительные специалисты, выигравшие множество трофеев. И всё же я решился уйти оттуда, чтобы прийти в «Уильямс». И причина этого в том, что я верю в наше видение будущего команды.

«Уильямс» – это первая команда, за которой я стал следить в Формуле-1. Команда обладает наследием, о котором большинство может только мечтать. Если сомневаетесь – приезжайте к нам и пройдитесь по нашей базе.

Лично у меня до сих пор каждый раз бегают мурашки по коже, когда я прохожу мимо всех этих чемпионских болидов. При том что все они остаются в рабочем состоянии. Так что да, я вижу свет в конце тоннеля. Я вижу путь, который мы можем проложить, чтобы стать успешными», – приводит слова Ваулза Speedcafe.