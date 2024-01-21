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Беспилотный автомобиль подрезал другой робомобиль на дорогах общего пользования

Беспилотный автомобиль подрезал другой робомобиль на дорогах общего пользования
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Необычный инцидент произошёл на дорогах в США — один беспилотный автомобиль Jaguar I-Pace подрезал на перекрёстке другую такую же машину. Сообщается, что эпизод произошёл в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Права на видео принадлежат Kevin Chen. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Kevin Chen.

Во время тестов два беспилотных автомобиля с модулем Waymo остановились перед знаком «Стоп» и ожидали возможности безопасно совершить поворот. При этом автомобиль справа выехал раньше и прижал соседнюю машину, не позволив ей продолжить движение. В конце концов два автомобиля благополучно разъехались, не создав опасной ситуации.

Отметим, что роботизированная техника с каждым годом всё более активно применяется в автоиндустрии. Так, в январе стало известно, что на заводе BMW в Спартанберге, штат Южная Каролина, будут работать человекоподобные роботы, функционирующие на основе искусственного интеллекта.

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