Гонка Ф-4 ОАЭ трижды прерывалась автомобилем безопасности. Бедрин — седьмой, Попов — 14-й

На трассе «Яс Марина» в Абу-Даби состоялась заключительная гонка второго этапа Формулы-4 Объединённых Эмиратов. Получасовой заезд трижды прерывался автомобилем безопасности, а гонщики в итоге преодолели лишь 12 кругов.

В первый раз автомобиль безопасности прервал заезд, когда на втором круге произошло тройное столкновение: Себастьян Мюррей развернул Диона Гоуду, в машину которого врезался Джек Битон. Во второй раз сейфти-кар выехал на пятом круге — в стену влетел Камал Мрад. На рестарте, когда судейский автомобиль вернулся в боксы, произошло ещё одно тройное столкновение, в котором поучаствовали Максимилиано Рестрепо и Фу Юхао. Последний круг гонки в конце концов прошёл за автомобилем безопасности.

Победу завоевал стартовавший с поула Кеану Аль-Азхари, а на второе место, опередив в первом повороте Никиту Бедрина, прорвался лидер общего зачёта Фредди Слейтер. Бедрин долгое время боролся с лидерами, но на девятом круге пропустил Кина Накамуру-Берту и потерял темп. Россиянин также пропустил Дигена Фэйрклафа, Гэбриэла Стилпа и Дориан Пен и занял в итоге седьмое место.

Максимилиан Попов при старте с 21-го места прорвался на 14-ю позицию.

Ф-4 ОАЭ. Второй этап, третья гонка (топ-10):

1. Кеану Аль-Азхари (Yas Heat Racing Academy) — 12 кругов.

2. Фредди Слейтер (Mumbai Falcons Racing Limited) +0,382 сек.

3. Кин Накамура-Берта (Mumbai Falcons Racing Limited) +0,654.

4. Диген Фэйрклаф (Hitech Pulse-Eight) +1,023.

5. Гэбриэл Стилп (Hitech Pulse-Eight) +1,251.

6. Дориан Пен (Prema Racing) +1,636.

7. Никита Бедрин (PHM AIX Racing) +2,031.

8. Жюль Каранта (R-ace GP) +3,012.

9. Зак Скулар (Yas Heat Racing Academy) +3,222.

10. Энцо Йе (R-ace GP) +3,497.

…14. Максимилиан Попов (PHM AIX Racing) +5,308.

Разрыв между Слейтером и Аль-Азхари в общем зачёте теперь сократился до 23 очков. На третью строчку поднялся Накамура-Берта, а Бедрин занимает четвёртую позицию. Топ-5 по-прежнему замыкает Рашид Аль-Дахери, а Максимилиан Попов держится 19-м.

Ф-4 ОАЭ. Общий зачёт (топ-10):

1. Фредди Слейтер (Mumbai Falcons Racing Limited) — 110 очков.

2. Кеану Аль-Азхари (Yas Heat Racing Academy) — 87.

3. Кин Накамура-Берта (Mumbai Falcons Racing Limited) — 72.

4. Никита Бедрин (PHM AIX Racing) — 64.

5. Рашид Аль-Дахери (Prema Racing) — 49.

6. Диген Фэйрклаф (Hitech Pulse-Eight) — 48.

7. Алекс Пауэлл (Mumbai Falcons Racing Limited) — 39.

8. Дориан Пен (Prema Racing) — 30.

9. Гэбриэл Стилп (Hitech Pulse-Eight) — 26.

10. Маттео Кинтарелли (Sainteloc Racing) — 20.

…19. Максимилиан Попов (PHM AIX Racing) — 0.

Третий этап Ф-4 ОАЭ пройдёт 2–4 февраля в Дубае.