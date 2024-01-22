Джеймс Эллисон высказался о мотивации 39-летнего Хэмилтона в Формуле-1

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон выразил уверенность, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон по-прежнему высокомотивирован и в новом сезоне будет делать всё, чтобы побеждать. В настоящий момент Хэмилтону 39 лет.

«Я думаю, было бы трудно найти гонщика, который не был бы мотивирован. И, в общем-то говоря, чем успешнее пилот, тем более неизбежной становится эта навязчивая потребность побеждать. Это неотъемлемая часть Льюиса, так что у меня нет никаких сомнений в его мотивации вернуться к победам. Получится у него или нет, будет во многом зависеть от машины, которую мы предоставим в его распоряжение», — приводит слова Эллисона Motorsport.

Ранее сообщалось, что Льюис провёл время вместе с моделью Ириной Шейк в Париже.