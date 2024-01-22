Албон: если бы у «Макларена» не было обновления, о Норрисе и Пиастри не говорили бы

Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о важности статуса команды для выступающих в Формуле -1 спортсменов.

«Я считаю, что в плохой команде не бывает хороших гонщиков. И по этой причине мне нравится упоминать Ландо и Оскара, у них был фантастический сезон. Однако если бы у них не было обновления в середине сезона, уверен, о них бы не говорили так много. Но это Формула-1, и вы должны оказаться в правильном месте в правильное время», — приводит слова Албона издание Motorsport.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Британец Ландо Норрис стал шестым в личном зачёте, австралиец Оскар Пиастри – девятым.

Ранее известный британский обозреватель Питер Уиндзор заявил, что Норрис хочет покинуть «Макларен» из-за Пиастри.