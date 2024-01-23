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Никита Мазепин встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым

Никита Мазепин встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым
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Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин опубликовал в социальных сетях совместное фото с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым.

Фото: из личного архива Никиты Мазепина

Напомним, Мазепин выступал в Формуле-1 в 2021 году за американскую команду «Хаас». Напарником россиянина по команде был сын легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера – Мик Шумахер. По итогам сезона Мазепин занял 21-е место.

Ранее в интервью Мазепин ответил, рассматривает ли он возможность завершить гоночную карьеру.

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