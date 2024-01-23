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Комацу сделал категоричное заявление о шансах «Хааса» в следующем сезоне Ф-1

Комацу сделал категоричное заявление о шансах «Хааса» в следующем сезоне Ф-1
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Руководитель американского гоночного коллектива «Хаас» Аяо Комацу поделился видением перспектив команды в новом сезоне Формулы-1. По словам Комацу, учитывая имеющийся в распоряжении болид, «Хаас» не сможет претендовать на высокие места.

«2024 год станет для нас переходным периодом. Но, конечно, цели по улучшению результатов никуда не делись. У нас нет намерений завоевать восьмое место и оставаться на нём. Но этот год будет переходным. До предсезонных тестов осталось меньше месяца, и я думаю, что машина, которая у нас будет в Бахрейне, всё ещё будет на дне. Это не вина специалистов по аэродинамике, у них было мало времени», — приводит слова Комацу Autosport Web.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее место в Кубке конструкторов, набрав 12 очков. В 2022 году американский гоночный коллектив был восьмым, набрав 37 баллов. В сезоне-2021 «Хаас» не набрал ни одного очка.

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