Лёб высказался о своём выступлении на «Дакаре» и четвёртой победе Сайнса

Французский гонщик Себастьен Лёб прокомментировал своё выступление на престижном «Дакар»-2024, где он занял третье место в генеральной классификации в зачёте внедорожников. Также пилот отдал отдал должное прославленному испанскому гонщику Карлосу Сайнсу-старшему, который стал победителем престижного ралли-марафона.

«Возвращаюсь домой с новым трофеем! Хоть это не тот трофей, за который мы упорно боремся, нужно помнить о требованиях и трудностях «Дакара». В пятый раз закончить на пьедестале, по-моему, отлично. Я хочу искренне поблагодарить команду, с которой мы отлично поработали. Хочу подчеркнуть выступление Сайнса. Его победа абсолютна заслуженна», – написал Лёб в своих социальных сетях.

Напомним, французский гонщик Себастьен Лёб восемь раз принимал участие в «Дакаре» и пять раз завершал ралли-марафон в тройке сильнейших.