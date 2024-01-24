Хорнер высказался о конкурентах «Ред Булл» в сезоне-2024

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу конкурентов австрийской команды в следующем сезоне.

«Мы не можем позволить себе успокоиться. И мы не повторим 2023-й, он останется особенным.

Соперники в 2024-м? У «Мерседеса» скрыта большая сила. Очевидно, что у них был сложный период, но у них отличные гонщики, и, надо полагать, в какой-то момент они возьмут себя в руки. «Макларен» отлично провёл конец года, а «Феррари» демонстрирует вспышки реального потенциала. Так что трудно определить, кто из них станет главным претендентом, но вы можете выбрать практически любого.

Ещё есть «Астон Мартин» – в начале года они сделали огромный шаг вперёд, но вот во второй половине сезона сильно сдали. Уверен, они очень постарались разобраться в том, почему это случилось», — приводит слова Хорнера Speedcade.