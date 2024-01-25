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Священник рассказал, какой вклад внёс в победу Сайнса-старшего на «Дакаре»-2024

Священник рассказал, какой вклад внёс в победу Сайнса-старшего на «Дакаре»-2024
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Польский священник Марцин Яблонски поделился интересной историей о победителе престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте внедорожников Карлосе Сайнсе-старшем. Яблонски оказался частью «Ауди» благодаря своему другу и инженеру команды Дани Гратасосу.

«Карлос знал заранее, что я буду в команде, поэтому он сообщил мне об идее благословить машину. Это было первое, что мы должны были сделать вместе. Перед отъездом епископ Хавьер Виланова дал мне несколько медальонов и реликвию отца Пио, которые затем действительно сопровождали Карлоса в машине на протяжении всего ралли-марафона.

Его результат показывает, что он получил божественную поддержку. Благословение не является каким-то волшебным способом достижения цели, но, очевидно, это очень помогает, и бог с нами благодаря благословению. Но всё-таки я хочу сказать, что за победой Сайнса стоит тяжёлый труд механиков, всей команды и, очевидно, самого Карлоса», — рассказал Яблонски в эфире радио Mediodía COPE.

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