Алексей Попов раскритиковал перенос Гран-при Испании в Мадрид

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов критически высказался о переносе Гран-при Испании из Барселоны в Мадрид начиная с сезона-2026.

«Организаторы объявили четыре точки обгона, но я пока не могу понять. Да, обещают построить новые трибуны, которые будут вмещать 110 тысяч человек, а потом довести количество мест до 140 тысяч.

Да, город – это метро и автобусы, и 90 процентов зрителей будут приезжать на общественном транспорте. Но уже есть Монако, Сингапур, Баку, Джидда, Лас-Вегас, частично Майами. Есть полугородские, парковые трассы в Монреале и Мельбурне. В общем, чуть-чуть перебор.

Не знаю, может быть, будет и интересно. Надеюсь. Но как-то что-то… И картинка в этой части Мадрида должна быть не очень, и автодром, я не уверен, будет интересный и красивый», – рассказал Попов в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Ранее стало известно, что контракт на проведение Гран-при Испании в Мадриде заключён на 10 лет – с 2026 по 2035 год.