В США угнанный Chevrolet Camaro остановили с помощью сетки

Во Флориде полиция задержала преступников, угнавших Chevrolet Camaro. Во время погони стражи порядка использовали устройство под названием «Грэпплер» (Grappler, от англ. grap — «хватать»).

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«Грэпплеры» появились на вооружении американской полиции в 2022 году. Устройство представляет собой прочную нейлоновую сетку, натянутую на специальном выдвижном каркасе. Автомобилю полиции необходимо подъехать к правонарушителю достаточно близко, чтобы его заднее колесо попало в сетку, а машина стала терять ход.

В ходе задержания угонщиков Camaro были задержаны двое 17-летних. Они угнали автомобиль на парковке магазина, когда его владелец загружал покупки. Отмечается, что во время погони никто не пострадал, а задержанным будут предъявлены обвинения.