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В США угнанный Chevrolet Camaro остановили с помощью сетки

В США угнанный Chevrolet Camaro остановили с помощью сетки
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Во Флориде полиция задержала преступников, угнавших Chevrolet Camaro. Во время погони стражи порядка использовали устройство под названием «Грэпплер» (Grappler, от англ. grap — «хватать»).

Права на видео принадлежат Inside Edition. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Inside Edition.

«Грэпплеры» появились на вооружении американской полиции в 2022 году. Устройство представляет собой прочную нейлоновую сетку, натянутую на специальном выдвижном каркасе. Автомобилю полиции необходимо подъехать к правонарушителю достаточно близко, чтобы его заднее колесо попало в сетку, а машина стала терять ход.

В ходе задержания угонщиков Camaro были задержаны двое 17-летних. Они угнали автомобиль на парковке магазина, когда его владелец загружал покупки. Отмечается, что во время погони никто не пострадал, а задержанным будут предъявлены обвинения.

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