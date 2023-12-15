Опубликовано видео аварии с участием Ferrari актёра из «Крида»

Опубликована видеозапись аварии с участием голливудского актёра Майкла Б. Джордана, известного по роли в фильмах серии «Крид». Инцидент произошёл полторы недели назад — тогда стало известно, что актёр разбил свою машину стоимостью $ 429 тыс., врезавшись в припаркованный автомобиль.

Права на видео принадлежат KTLA 5. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале KTLA 5.

На появившемся видео, снятом другим участником дорожного движения, можно заметить, что синяя Ferrari 812 Superfast, принадлежащая Джордану, в какой-то момент начинает вилять, и машину сносит в сторону припаркованного автомобиля. О пострадавших в ходе инцидента не сообщалось.

Майкл Б. Джордан играл в фильмах серии «Крид», а также получил премию Гильдии актёров и награду от MTV за роль в картине «Чёрная Пантера». Также в активе актёра работа в фильме «451 градус по Фаренгейту» 2018 года.