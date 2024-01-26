Toyota представила спецверсии GR Yaris. Их помогали создавать чемпионы мира по ралли

Компания Toyota представила две специальные версии автомобиля Toyota GR Yaris. Их помогали создавать чемпионы мира по ралли Себастьен Ожье и Калле Рованперя, а представлены новинки в Монте-Карло, где в эти дни проходит первый этап сезона WRC 2024 года.

Две спецверсии Toyota GR Yaris Фото: Toyota

Обе версии GR Yaris оснащены 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 280 лошадиных сил, совмещённым с 6-ступенчатой трансмиссией. Участие Ожье и Рованперя в этих машинах ограничилось созданием дополнительных режимов, в которых отражены предпочтения пилотов.

Toyota GR Yaris Ogier Edition Фото: Toyota

Так, GR Yaris Ogier Edition получил режим Seb, который перераспределяет крутящий момент между осями, позволяя водителю лучше почувствовать автомобиль и точнее его контролировать на высоких скоростях. Машину отличает углепластиковый спойлер на крыше, а также памятная табличка на панели пассажирского сиденья.

Toyota GR Yaris Rovanpera Edition Фото: Toyota

GR Yaris Rovanpera Edition отличается наличием режима Donut Mode, который позволяет водителю точнее управлять задней осью, а также небольшим регулируемым антикрылом на крыше.

Известно, что обе машины будут выпущены ограниченными тиражами, однако не сообщается, сколько именно будет построено автомобилей и когда они будут доступны для покупки.

Интерьер Toyota GR Yaris Ogier Edition Фото: Toyota

Напомним, Себастьен Ожье — восьмикратный чемпион мира по классическому ралли — два своих последних титула выиграл за рулём Toyota Yaris WRC. На счету Калле Рованперя два подряд чемпионства в 2022–2023 годах, оба также завоёваны на Toyota Yaris.